История обменного курса кенийский шиллинг–ямайские доллары

Обменный курс кенийских шиллинга/ямайские доллары сейчас составляет 1,227, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость кенийских шиллингов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.107% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс кенийский шиллинг/ямайские доллары колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 1,230, и минимумом, равным 1,219, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.737%.