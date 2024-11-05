История обменного курса кенийский шиллинг–грузинские лари

Обменный курс кенийских шиллинга/грузинские лари сейчас составляет 0,021, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость кенийских шиллингов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.081% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс кенийский шиллинг/грузинские лари колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 0,021, и минимумом, равным 0,021, на 05-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 05-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.211%.