История обменного курса кенийский шиллинг–эскудо Кабо-Верде

Обменный курс кенийских шиллинга/эскудо Кабо-Верде сейчас составляет 0,800, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость кенийских шиллингов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.975% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс кенийский шиллинг/эскудо Кабо-Верде колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 0,812, и минимумом, равным 0,786, на 05-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 07-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 2.149%.