История обменного курса кенийский шиллинг–коста-риканские колоны

Обменный курс кенийских шиллинга/коста-риканские колоны сейчас составляет 3,978, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость кенийских шиллингов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.035% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс кенийский шиллинг/коста-риканские колоны колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 3,983, и минимумом, равным 3,961, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 05-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.285%.