История обменного курса кенийский шиллинг–чилийские песо

Обменный курс кенийских шиллинга/чилийские песо сейчас составляет 7,517, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость кенийских шиллингов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.842% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс кенийский шиллинг/чилийские песо колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 7,558, и минимумом, равным 7,333, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.633%.