История обменного курса кенийский шиллинг–бахрейнские динары

Обменный курс кенийских шиллинга/бахрейнские динары сейчас составляет 0,003, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость кенийских шиллингов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.000% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс кенийский шиллинг/бахрейнские динары колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 0,003, и минимумом, равным 0,003, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.111%.