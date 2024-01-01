История обменного курса кенийский шиллинг–бангладешские таки

Обменный курс кенийских шиллинга/бангладешские таки сейчас составляет 0,927, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость кенийских шиллингов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.027% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс кенийский шиллинг/бангладешские таки колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 0,931, и минимумом, равным 0,926, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 05-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.418%.