История обменного курса кенийский шиллинг–албанские леки

Обменный курс кенийских шиллинга/албанские леки сейчас составляет 0,710, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость кенийских шиллингов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.994% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс кенийский шиллинг/албанские леки колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,713, и минимумом, равным 0,697, на 05-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 08-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.771%.