История обменного курса гаитянский гурд–южноафриканские ранды

Обменный курс гаитянский гурд/южноафриканские ранды сейчас составляет 0,139, отражая изменение в размере 0.518% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость гаитянский гурд оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.904% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс гаитянский гурд/южноафриканские ранды колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 0,139, и минимумом, равным 0,136, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.565% увеличение стоимости.