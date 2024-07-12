История обменного курса гаитянский гурд–туркменские манаты

Обменный курс гаитянский гурд/туркменские манаты сейчас составляет 0,027, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость гаитянский гурд оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.223% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс гаитянский гурд/туркменские манаты колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 0,027, и минимумом, равным 0,027, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой 0.431% увеличение стоимости.