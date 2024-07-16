История обменного курса гаитянский гурд–руандийские франки

Обменный курс гаитянский гурд/руандийские франки сейчас составляет 9,978, отражая изменение в размере 0.181% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость гаитянский гурд оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.108% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс гаитянский гурд/руандийские франки колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 10,004, и минимумом, равным 9,952, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой -0.423% уменьшение стоимости.