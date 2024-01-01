История обменного курса гаитянский гурд–российские рубли

Обменный курс гаитянский гурд/российские рубли сейчас составляет 0,671, отражая изменение в размере -0.137% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость гаитянский гурд оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.011% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс гаитянский гурд/российские рубли колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 0,676, и минимумом, равным 0,664, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.487% увеличение стоимости.