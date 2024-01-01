История обменного курса гаитянский гурд–румынские леи

Обменный курс гаитянский гурд/румынские леи сейчас составляет 0,035, отражая изменение в размере 0.383% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость гаитянский гурд оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.065% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс гаитянский гурд/румынские леи колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 0,035, и минимумом, равным 0,034, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.487% уменьшение стоимости.