История обменного курса гаитянский гурд–катарские риалы

Обменный курс гаитянский гурд/катарские риалы сейчас составляет 0,028, отражая изменение в размере 0.003% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость гаитянский гурд оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.236% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс гаитянский гурд/катарские риалы колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 0,028, и минимумом, равным 0,028, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой 0.432% увеличение стоимости.