История обменного курса гаитянский гурд–пакистанские рупии

Обменный курс гаитянский гурд/пакистанские рупии сейчас составляет 2,110, отражая изменение в размере -0.054% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость гаитянский гурд оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.137% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс гаитянский гурд/пакистанские рупии колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 2,121, и минимумом, равным 2,110, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.527% увеличение стоимости.