История обменного курса гаитянский гурд–норвежские кроны

Обменный курс гаитянский гурд/норвежские кроны сейчас составляет 0,082, отражая изменение в размере 1.024% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость гаитянский гурд оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.267% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс гаитянский гурд/норвежские кроны колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 0,083, и минимумом, равным 0,081, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой -0.520% уменьшение стоимости.