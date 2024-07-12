История обменного курса гаитянский гурд–патаки Макао

Обменный курс гаитянский гурд/патаки Макао сейчас составляет 0,061, отражая изменение в размере 0.051% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость гаитянский гурд оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.281% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс гаитянский гурд/патаки Макао колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 0,061, и минимумом, равным 0,061, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой 0.438% увеличение стоимости.