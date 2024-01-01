История обменного курса гаитянский гурд–мьянманские кьяты

Обменный курс гаитянский гурд/мьянманские кьяты сейчас составляет 15,949, отражая изменение в размере -0.081% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость гаитянский гурд оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.141% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс гаитянский гурд/мьянманские кьяты колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 16,030, и минимумом, равным 15,927, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.504% уменьшение стоимости.