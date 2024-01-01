История обменного курса гаитянский гурд–македонские денары

Обменный курс гаитянский гурд/македонские денары сейчас составляет 0,428, отражая изменение в размере 0.225% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость гаитянский гурд оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.062% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс гаитянский гурд/македонские денары колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 0,431, и минимумом, равным 0,427, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.508% уменьшение стоимости.