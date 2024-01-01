История обменного курса гаитянский гурд–молдавские леи

Обменный курс гаитянский гурд/молдавские леи сейчас составляет 0,134, отражая изменение в размере 0.138% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость гаитянский гурд оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.110% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс гаитянский гурд/молдавские леи колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 0,135, и минимумом, равным 0,134, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой 0.561% увеличение стоимости.