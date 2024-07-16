История обменного курса гаитянский гурд–марокканские дирхамы

Обменный курс гаитянский гурд/марокканские дирхамы сейчас составляет 0,074, отражая изменение в размере -0.234% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость гаитянский гурд оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.102% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс гаитянский гурд/марокканские дирхамы колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 0,075, и минимумом, равным 0,074, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой 0.506% увеличение стоимости.