История обменного курса гаитянский гурд–ливанские фунты

Обменный курс гаитянский гурд/ливанские фунты сейчас составляет 679,332, отражая изменение в размере -0.017% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость гаитянский гурд оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.239% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс гаитянский гурд/ливанские фунты колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 682,361, и минимумом, равным 677,714, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.446% увеличение стоимости.