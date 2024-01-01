История обменного курса гаитянский гурд–казахстанские тенге

Обменный курс гаитянский гурд/казахстанские тенге сейчас составляет 3,637, отражая изменение в размере 0.776% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость гаитянский гурд оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.140% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс гаитянский гурд/казахстанские тенге колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 3,637, и минимумом, равным 3,591, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.514% увеличение стоимости.