История обменного курса евро–тонганские паанги

Обменный курс евро/тонганские паанги сейчас составляет 2,516, отражая изменение в размере -0.302% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость евро оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.198% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс евро/тонганские паанги колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 2,582, и минимумом, равным 2,505, на 11-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 14-07-2024, представляя собой 2.059% увеличение стоимости.