История обменного курса евро–суринамские доллары

Обменный курс евро/суринамские доллары сейчас составляет 32,368, отражая изменение в размере -0.395% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость евро оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.781% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс евро/суринамские доллары колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 32,651, и минимумом, равным 32,056, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.988% уменьшение стоимости.