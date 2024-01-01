История обменного курса евро–сьерра-леонские леоне

Обменный курс евро/сьерра-леонские леоне сейчас составляет 24 561,100, отражая изменение в размере -0.869% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость евро оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.237% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс евро/сьерра-леонские леоне колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 24 785,400, и минимумом, равным 24 482,800, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -0.778% уменьшение стоимости.