История обменного курса евро–доллары Соломоновых островов

Обменный курс евро/доллары Соломоновых островов сейчас составляет 8,958, отражая изменение в размере -0.665% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость евро оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.191% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс евро/доллары Соломоновых островов колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 9,079, и минимумом, равным 8,953, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -0.912% уменьшение стоимости.