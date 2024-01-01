евро пакистанские рупии История изменения обменного курса

Добро пожаловать в исторический обзор обменного курса евро пакистанские рупии. Это сводная страница евро (EUR) пакистанские рупии (PKR) с историей изменения обменного курса, в которой представлены исторические данные EUR и PKR за 5 лет с 18-07-2019 по 18-07-2024.

1 000 eur
303 340 pkr

€1,000 EUR = ₨303,3 PKR

Среднерыночный курс в 18 июл. 2024 г.
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История обменного курса евро–пакистанские рупии

Обменный курс евро/пакистанские рупии сейчас составляет 303,340, отражая изменение в размере -0.300% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость евро оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.129% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс евро/пакистанские рупии колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 304,490, и минимумом, равным 302,599, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 14-07-2024, представляя собой -0.334% уменьшение стоимости.

Самые популярные валюты на 18 июля 2024 г.

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10,770,8841,3783,6251,484156,5253,929
1 GBP1,29811,1481,778108,5751,927203,2245,101
1 CHF1,1310,87111,54994,5931,679177,0544,444
1 CAD0,730,5620,646161,061,084114,2892,869

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Как произвести расчет конвертации из евро в пакистанские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EUR из выпадающего списка для исходной валюты и PKR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

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Часто задаваемые вопросы об обменном курсе