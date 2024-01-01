История обменного курса евро–пакистанские рупии

Обменный курс евро/пакистанские рупии сейчас составляет 303,340, отражая изменение в размере -0.300% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость евро оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.129% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс евро/пакистанские рупии колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 304,490, и минимумом, равным 302,599, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 14-07-2024, представляя собой -0.334% уменьшение стоимости.