История обменного курса евро–никарагуанские кордобы

Обменный курс евро/никарагуанские кордобы сейчас составляет 40,180, отражая изменение в размере -0.261% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость евро оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.241% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс евро/никарагуанские кордобы колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 40,347, и минимумом, равным 40,002, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.312% увеличение стоимости.