История обменного курса евро–монгольские тугрики

Обменный курс евро/монгольские тугрики сейчас составляет 3 702,160, отражая изменение в размере 0.074% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость евро оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.642% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс евро/монгольские тугрики колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 3 707,370, и минимумом, равным 3 669,090, на 11-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой 0.334% увеличение стоимости.