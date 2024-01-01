История обменного курса евро–казахстанские тенге

Обменный курс евро/казахстанские тенге сейчас составляет 522,540, отражая изменение в размере 0.391% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость евро оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.148% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс евро/казахстанские тенге колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 522,542, и минимумом, равным 514,669, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой 0.346% увеличение стоимости.