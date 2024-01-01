История обменного курса евро–южно-корейские воны

Обменный курс евро/южно-корейские воны сейчас составляет 1 509,190, отражая изменение в размере -0.003% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость евро оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.943% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс евро/южно-корейские воны колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 1 512,010, и минимумом, равным 1 490,440, на 11-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.436% увеличение стоимости.