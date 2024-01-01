История обменного курса евро–индонезийские рупии

Обменный курс евро/индонезийские рупии сейчас составляет 17 634,800, отражая изменение в размере 0.099% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость евро оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.008% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс евро/индонезийские рупии колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 17 671,800, и минимумом, равным 17 544,200, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.311% увеличение стоимости.