История обменного курса евро–венгерские форинты

Обменный курс евро/венгерские форинты сейчас составляет 390,280, отражая изменение в размере -0.174% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость евро оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.659% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс евро/венгерские форинты колебался между максимумом, который 11-07-2024 дошел до 394,000, и минимумом, равным 389,655, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -0.356% уменьшение стоимости.