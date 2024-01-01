История обменного курса евро–гонконгские доллары

Обменный курс евро/гонконгские доллары сейчас составляет 8,523, отражая изменение в размере -0.245% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость евро оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.256% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс евро/гонконгские доллары колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 8,544, и минимумом, равным 8,479, на 11-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.316% увеличение стоимости.