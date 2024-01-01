евро гонконгские доллары История изменения обменного курса
Добро пожаловать в исторический обзор обменного курса евро гонконгские доллары. Это сводная страница евро (EUR) гонконгские доллары (HKD) с историей изменения обменного курса, в которой представлены исторические данные EUR и HKD за 5 лет с 18-07-2019 по 18-07-2024.
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История обменного курса евро–гонконгские доллары
Обменный курс евро/гонконгские доллары сейчас составляет 8,523, отражая изменение в размере -0.245% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость евро оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.256% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.В течение прошлой недели обменный курс евро/гонконгские доллары колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 8,544, и минимумом, равным 8,479, на 11-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.316% увеличение стоимости.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из евро в гонконгские доллары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите EUR из выпадающего списка для исходной валюты и HKD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EUR в HKD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
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