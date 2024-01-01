История обменного курса евро–гернсийские фунты

Обменный курс евро/гернсийские фунты сейчас составляет 0,841, отражая изменение в размере 0.172% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость евро оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.100% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс евро/гернсийские фунты колебался между максимумом, который 11-07-2024 дошел до 0,842, и минимумом, равным 0,839, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.179% уменьшение стоимости.