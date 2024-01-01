История обменного курса евро–фиджийские доллары

Обменный курс евро/фиджийские доллары сейчас составляет 2,446, отражая изменение в размере -0.683% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость евро оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.460% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс евро/фиджийские доллары колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 2,467, и минимумом, равным 2,433, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.736% увеличение стоимости.