История обменного курса евро–чешские кроны

Обменный курс евро/чешские кроны сейчас составляет 25,267, отражая изменение в размере -0.150% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость евро оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.353% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс евро/чешские кроны колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 25,430, и минимумом, равным 25,259, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.174% увеличение стоимости.