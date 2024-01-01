История обменного курса евро–колумбийские песо

Обменный курс евро/колумбийские песо сейчас составляет 4 394,100, отражая изменение в размере 0.016% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость евро оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 2.198% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс евро/колумбийские песо колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 4 402,300, и минимумом, равным 4 268,870, на 14-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.762% увеличение стоимости.