История обменного курса евро–боливийские боливиано

Обменный курс евро/боливийские боливиано сейчас составляет 7,544, отражая изменение в размере 0.047% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость евро оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.288% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс евро/боливийские боливиано колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 7,560, и минимумом, равным 7,489, на 11-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 11-07-2024, представляя собой 0.572% увеличение стоимости.