История обменного курса евро–армянские драмы

Обменный курс евро/армянские драмы сейчас составляет 423,734, отражая изменение в размере -0.224% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость евро оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.317% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс евро/армянские драмы колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 424,687, и минимумом, равным 421,656, на 11-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.307% увеличение стоимости.