Азербайджанский манат (AZN)
Название валюты
Азербайджанский манат
Символ валюты
man.
Обменный курс для AZN
|USD
|INR
|SGD
|EUR
|NZD
|CAD
|GBP
|AUD
|Из AZN
|0.58858
|49.22240
|0.78932
|0.53865
|0.96878
|0.80521
|0.45340
|0.87372
|В AZN
|1.69900
|0.02032
|1.26692
|1.85650
|1.03223
|1.24191
|2.20556
|1.14453
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