Азербайджанский манат (AZN)

Название валюты

Азербайджанский манат

man.

Обменный курс для AZN

 USD INR SGD EUR NZD CAD GBP AUD
Из AZN0.58858 49.22240 0.78932 0.53865 0.96878 0.80521 0.45340 0.87372
В AZN1.69900 0.02032 1.26692 1.85650 1.03223 1.24191 2.20556 1.14453

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