История обменного курса чилийское песо–вьетнамские донги

Обменный курс чилийское песо/вьетнамские донги сейчас составляет 26,887, отражая изменение в размере -1.737% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость чилийское песо оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -3.320% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс чилийское песо/вьетнамские донги колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 28,071, и минимумом, равным 26,834, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -1.208% уменьшение стоимости.