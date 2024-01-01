История обменного курса чилийское песо–угандийские шиллинги

Обменный курс чилийское песо/угандийские шиллинги сейчас составляет 3,920, отражая изменение в размере -2.002% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость чилийское песо оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -3.111% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс чилийское песо/угандийские шиллинги колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 4,086, и минимумом, равным 3,916, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -1.160% уменьшение стоимости.