История обменного курса чилийское песо–доллары Тринидада и Тобаго

Обменный курс чилийское песо/доллары Тринидада и Тобаго сейчас составляет 0,007, отражая изменение в размере -1.738% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость чилийское песо оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -3.054% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс чилийское песо/доллары Тринидада и Тобаго колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 0,007, и минимумом, равным 0,007, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -1.208% уменьшение стоимости.