История обменного курса чилийское песо–эсватинские эмалангени

Обменный курс чилийское песо/эсватинские эмалангени сейчас составляет 0,019, отражая изменение в размере -1.517% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость чилийское песо оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.451% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс чилийское песо/эсватинские эмалангени колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 0,020, и минимумом, равным 0,019, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -1.241% уменьшение стоимости.