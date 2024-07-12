История обменного курса чилийское песо–суринамские доллары

Обменный курс чилийское песо/суринамские доллары сейчас составляет 0,031, отражая изменение в размере -1.134% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость чилийское песо оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -4.296% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс чилийское песо/суринамские доллары колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 0,033, и минимумом, равным 0,031, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой -1.666% уменьшение стоимости.