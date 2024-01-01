История обменного курса чилийское песо–сьерра-леонские леоне

Обменный курс чилийское песо/сьерра-леонские леоне сейчас составляет 23,892, отражая изменение в размере -1.986% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость чилийское песо оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -3.162% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс чилийское песо/сьерра-леонские леоне колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 24,953, и минимумом, равным 23,865, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -1.208% уменьшение стоимости.