История обменного курса чилийское песо–российские рубли

Обменный курс чилийское песо/российские рубли сейчас составляет 0,094, отражая изменение в размере -2.076% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость чилийское песо оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -2.224% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс чилийское песо/российские рубли колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 0,098, и минимумом, равным 0,093, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -1.123% уменьшение стоимости.