История обменного курса чилийское песо–парагвайские гуарани

Обменный курс чилийское песо/парагвайские гуарани сейчас составляет 8,018, отражая изменение в размере -1.872% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость чилийское песо оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -2.768% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс чилийское песо/парагвайские гуарани колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 8,326, и минимумом, равным 8,009, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -1.216% уменьшение стоимости.